البدوي ينفي تعيينه نائبا لرئيس البنك الدولي في امريكا الجنوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوضح وزير المالية المستقيل، إبراهيم البدوي حقيقة مايجرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان من مغادرته البلاد وتعيينه نائب لرئيس البنك الدولي في امريكا الجنوبية .

ونفى البدوي في تصريح صحفي بشدة، ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعيينه نائب لرئيس البنك الدولي في أمريكا الجنوبية.

وقال البدوي وفق جريدة السياسي إن الحديث مجرد إشاعة، ولا أساس له من الصحة، وأضاف “أنا انفيه نفيا قاطعاً” مؤكدا بانه ليست لديه النية للعمل في البنك الدولي.

وكان قد نفي مصدر مقرب من وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق د. إبراهيم البدوي ما تناوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين بنك النقد الدولي البدوي مديراً مناوباً للبنك لدى دول أميركا الجنوبية,

وقال المصدر: “إن د. إبراهيم البدوي قرر الاستقرار في السودان خلال الفترة المقبلة، وإنه مهتم بتأسيس مركز أبحاث ودراسات افتصادية سيهتم ويركز في الشأن السوداني”

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