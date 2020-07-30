مدرب اللياقة بالمريخ يفجر أزمة ويغادر لبلاده

الخليج 365 : رفض مدرب اللياقة بالمريخ توماس تخفيض راتبه وغادر لبلاده رافضا العمل في المريخ بسبب تخفيض راتبه وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن المريخ خفض مرتبات الجهاز الفني بسبب كورونا.

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