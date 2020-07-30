شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ردت الحكومة على الاصوات الرافضة لاختيار والي امرأة. واعلنت دعمها مساندتها للولاة المدنيين للتحديات الكبيرة التي تجابههم في هذه المرحلة لاسيما الواليتين لأهمية إنجاح تجربة تعيين السيدات في هذه المناصب

وارجع وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل صالح التظاهر والاحتجاج إلى عدم التعود على قيادة المرأة وأكد ان ذلك يستلزم إنجاح التجربة بعيداً عن المخاوف.

واكد فيصل أن النساء قادرات على شغل أي وظيفة مثلهن مثل الرجال وثبت نجاح هذه المسألة في تجارب كثيرة مشيراً إلى مشاركة المرأة الواسعة خلال ثورة ديسمبر المجيدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيصل لــ(الرافضين للوالي المرأة): النساء قادرات على شغل أي وظيفة مثلهن مثل الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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