الخليج 365 :
اشتعلت الخلافات بين التنظيمات الهلالية بعد ساعات فقط من توقيع تلك التنظيمات ظهر أمس الأول لوثيقة الوفاق الهلالي وتكوين تحالف ائتلاف الأهلة وذلك بسبب ما اعتبرته بعض التنظيمات تكالباً على المناصب ولجوء للمحاصصات غير العادلة في
خيارات تكوين لجنة التطبيع الزرقاء .. إذ فشلت التنظيمات التي وقعت على الوثيقة أمس الأول في التوصل لاتفاق حول قائمة موحدة ليتم تقديمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة حتى يتم اعتمادها للعمل كلجنة تطبيع، وذلك بسبب خلافات حول هوية من
يتواجد في اللجنة.. وبحسب متابعات فإن تنظيم المستقبل بقيادة الأمين البرير وفجر الغد بقيادة الكوارتي يزمعان الانسحاب من الوفاق اعتراضاً على ما اعتبروه (محاصصات) غير عادلة وتكالباً على المناصب من قبل البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر إنسحاب البرير والكوارتي ..(المحاصصات) تفجر نيران الخلافات وتهدد الوفاق الهلالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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