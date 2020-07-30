وقفة مع تعديلين : تأشيرة الخروج وسفر الاطفال دون موافقة والدهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من ضمن التعديلات التى تمت اجازتها مؤخرا تعديلين لابد من التوقف عندهما وهما الغاء تأشيرة الخروج وكذلك الغاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج فى حالة اصحاب الام للاطفال , ونقرا الخبر الذى نقلته سونا عن الناطق الرسمى باسم الشرطة اللواء حقوقى دكتور عمر عبد الماجد . يقول الخبر :

أعلن اللواء شرطة حقوقي دكتور عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة أن رئاسة الشرطة شرعت وعبر الادارة العامة للجوازات والهجرة في إنفاذ القرار القاضي بإلغاء استيفاء تأشيرة الخروج ، ويتيح هذا القرار للمواطنين التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهاتهم المقصودة، دون أي إجراءات مسبقة او رسوم.

ونوه الناطق الرسمي في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء “سونا”بأن سلطات الجوازات ستقوم بفحص الجواز كما في السابق فقط ، للتأكد من أن المسافر غير محظور ، وذلك لان إجراءات الحظر متعلقة بإجراءات قضائية وعدلية ، وعليه فإن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء على المسافرين، فضلا عن الرسوم التي كانت تفرض عليهم.

من جانب آخر أوضح الناطق الرسمي، بأنه تم إلغاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج، في حالة اصطحاب الأم للأطفال.

وناشد الناطق الرسمي المواطنين بالتعاون مع الاجهزة المختصة ، وضرورة المحافظة على الوثائق الثبوتية.

ولابد من الاشادة بشكل اساسى بالتعديل الذى الغى اشتراط الحصول على تأشيرة الخروج للمسافر ، والمعروف ان هذا الشرط كان يمثل مزيد من الضغط على الناس والتضييق عليهم ’ كما ان نهم النظام البائد للحصول على اى ايرادات تجعله يجتهد للحصول على الاموال ، ومن المعروف ان نقاشا جرى حول هذا الامر فى العهد البائد ، وطالب البعض بضرورة الغائها لكن النظام المتعطش الى الجبايات كان ينظر فى جزء من الامر الى الاموال التى يتحصل عليها من هذا الاجراء الذى لامعنى له اطلاقا ، وكما قال الناطق الرسمى باسم الشرطة فان الشخص المسافر لايحتاج الى هذا الاجراء وانما فى منافذ السفر تقوم الشرطة بفحص روتينى على جوازه فان كان ممنوعا من السفر وباجرءات عدلية وقضائية فسوف يتم ايقافه والا فلا معنى لاى اجراء من هذا القبيل ، وحسنا فعلت الجهات المختصة ، ولابد ان يعى افراد الشرطة جميعهم اهمية هذا القرار ويسرعوا فى تطبيقه .

التعديل الاخر الذى نتوقف عنده ونتساءل عن سببه وكيف يتم تلافى الاثار السالبة التى يمكن ان تنتج عنه هو الغاء القرار الذى كان يشترط موافقة مسبقة من الوالد على اصطحاب الام اطفالها معها الى السفر خارج السودان ، فهذا القرار كان القصد منه فى الاساس حماية الاطفال من بعض المشاكل التى قد تواجههم ، ولا احد يقول ان الامهات غير حريصات على اطفالهن ، او انهن يسعين الى الاضرار بهم ، لكن المسالة ناظرة فى الاساس الى المشاكل التى قد تنشأ بين الازواج وهى كثيرة الى حد ما ، والخوف يأتى من محاولة الام الهروب باطفالها الى خارج السودان ، مع الوضع فى الاعتبار ان الام قد تتزوج فى الخارج وقد يؤدى هذا الى الاضرار بالاطفال وخلق مشاكل لهم يصعب عليهم مواجهتها فى بلاد الغربة وهم بعيدون عن اهلهم وذويهم ، ويمكن ان يقال لنا لماذا لا نفترض ان والدهم ان سافر بهم سوف يتزوج فى الخارج ويضيع اطفاله ؟ ونقول صحيح هو امر وارد لكنه اقل بكثير من الافتراض الاول وهو زواج امهم ، وعموما هو موضوع لايخلو من مخاطر سواء سافرت بهم امهم دون موافقة ابوهم او سافروا مع والدهم لكن كما ذكرنا ان فرص الخطر تكون اكبر فى الحالة الاولى ، ونقول طالما ان السفر فى الحالين صعب فمن الممكن ان يقترح القانون توافق الزوجين المنفصلين ، ولو صعب هذا ولم يمكن تحقيقه فليبق القرار السابق فى مكانه ولايسمح القانون بسفرهم مع والدتهم دون اشتراط موافقة والدهم فهذا خير لهم ولوالديهم معا

والله اعلم