ملك المغرب يحذر من عواقب قاسية لانتشار فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال العاهل المغربي الملك “محمد السادس” إن بلاده تدرك حجم الأضرار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد محذرًا من أن “عواقب الأزمة الصحية لكورونا ستكون قاسية”.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أضاف العاهل المغربي أن بلاده لم تتخذ الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار الفيروس “عن طيب خاطر”، مؤكدًا أنها ضرورة لحماية المواطنين”.

وتوجه الملك “محمد السادس” بالشكر والتقدير للسلطات داخل الدولة على القيام بواجباتها على الوجه المطلوب، مختصًا بالشكر والتقدير العاملين بالقطاع الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و213 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 334.

كما لفتت إلى تسجيل 59 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من “كوفيد–19” إلى 17 ألفًا و125.