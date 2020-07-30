الفنانة سميرة دنيا: مفاجآتي لجمهوري أغنيات بـ(مزاج)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تطل الفنانة سميرة دنيا على جمهور الشاشة الزرقاء في سهرة خلال أيام العيد السعيد بعنوان (بمزاج)، حيث تقدم مجموعة من أغنياتها الجديدة والمسموعة من خلال ظهور مختلف. وأبدت سميرة سعادتها بالإطلالة عبر الشاشة بعد غياب، مشيرة إلى أنها ستفاجئ جمهورها بأغنيات جديدة على رأسها (ما بحتاج طبيب) للشاعر إسحق الحلنقي و(الفراق) من كلمات الشاعر محمد يوسف موسى و(الليلة بتكلم) من كلمات أمجد حمزة والإغنيات من ألحان عماد يوسف، وأشارت سميرة إلى أهمية التعامل مع الأجيال المختلفة مداً لحبال التواصل وإحداث التنوع المطلوب. وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن السهرة يشارك فيها الدكتور معاذ شرفي الاختصاصي النفسي والاجتماعي، والأستاذ محمد فاروق عفيفي القنصل الفخري لجمهورية التشيك، وتناقش السهرة موضوعات مختلفة تتعلق بالحياة الاجتماعية والثقافية من زوايا مختلفة، وهي من إعداد نازك مرجي وتقديم نجود حبيب وإخراج خالد بابكر.

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