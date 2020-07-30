في يوم الرحمة لنترحم على طبيب الغلابة راحم المساكين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرون هم اولئك الذين يقومون باعمال انسانية ويخدمون الناس كل من موقع عمله ومن تخصصه ، وكثيرون هم اولئك الذين يعملون بصمت ولا يهمهم ان يتلقوا شكرا وانما تكمن سعادتهم فى رؤيتهم من يتلقون الخدمة وهم فرحون واحساسهم انهم حققوا لهؤلاء فرحتهم ، ومن بين هؤلاء الانسانيين الذين خدموا الانسانية فى تفان ونكران ذات ، وفى صبر وجلد ، وفى فرح بما يعملون واصرار على المضى فيه الى اخر حياتهم ، وقد كان لهم ما ارادوا ، الطبيب الانسان الدكتور محمد مشالى الذى اشتهر بلقب طبيب الغلابة وهو لقب جميل اصبح ملازما له ويعرف به ، بل ان كثيرين لايعرفونه بغير هذا الاسم وهنيئا له ما قام به ، وهنيئا له قضاء حياته فى خدمة الفقراء والمساكين.

ولد محمد عبدالغفار مشالي في احدى القرى الصغيرة بمحافظة البحيرة في دلتا مصر عام 1944 والتى لولاه ربما لم يسمع بها غالب المصريين ناهيك عن غيرهم فى جميع ارجاء المعمورة.

وقد اكمل دراسته عام 1967 وتخصص فى الامراض الباطنية. وعمل فى مجال الحميات وامراض الاطفال ، وفى عام 1975 افتتح عيادته فى طنطا ، ولنصف قرن كرس الدكتور مشالى حياته لخدمة الفقراء وعلاجهم وظل يعمل فى صمت الى ان انتبهت له وسائل الاعلام المصرية فى السنوات الاخيرة حيث نال شهرة يستحقها بل تتشرف به ولا تشرفه ، ويكفى الرجل فخرا انه نذر حياته وكل ما يملك لخدمة الفقراء وخصوصا الذين يعجزهم توفير مصاريف العلاج اذ انه لم يكن يكتف بمعاينتهم ومساعدتهم فى الفحص فقط بل كان يجتهد بقدر استطاعته فى مساعدتهم عبر علاقاته لتوفير الادوية لهم .

وقد ظل الطبيب الانسان يتقاضى اجرا زهيدا جدا ويفتح عيادته لكل قاصديه ، ويخدم مرضاه بالساعات الطويلة رغم تقدمه فى السن لكنه كان يحب عمله ويؤمن برسالته ويشعر بالسعادة عندما يرى احد مرضاه سعيدا بتمكنه من مقابلة الطبيب واخذ العلاج على الرغم من ضيق ذات اليد ، وكان الدكتور مشالى يعتبر ان هذا هو رأس ماله الحقيقى وحق له ان يفرح بعمله وهنيئا له هذا التوفيق.

تقول احدى الروايات انه اهتم بامر الفقراء واتجه لخدمتهم بناء على وصية من والده الذى كان يحب عمل الخير ولما رأى ولده اصبح طبيبا اراد ان ينبهه الى ضرورة خدمة الفقراء وقد كان لوالده ما اراد فهنيئا له بولده وهنيئا للابن بابيه.

رواية اخرى وهى موجودة فى اليوتيوب يحكيها بنفسه يقول يوما ما جاءتنى فى العيادة امرأة حزينة تحمل طفلها محروقا بشكل كبير ، وقالت لى يادكتور اريد ابنى حى قلت لها الحياة والموت عند رب العالمين ، وباذن الله اجتهد فى علاجه وربنا يلطف به ، فقالت لى يادكتور نحن غلابة وانا مريضة بالسكرى ومستمرة فى الانسولين يومى لكن لما يصعب على احصل على فلوس تكفى لاكل ابنى والانسولين مع بعض ما بشترى الانسولين حتى لايجوع ابنى وهو ما كان بيعرف كده ومرة انا تعبت فقال لى يا امى ليش ما بتاخدى الانسولين فبكيت قال لى احلفك بالله ليش قلت ليهو ما عندى ما اشترى بيهو اكلك وعلاجى مع بعض فسكت ثم خرج بعد قليل وصعد السطح وسمعت صراخ الجيران ان ابنى بيحترق جريت عليه والناس نزلته والنار ولعت فيه بالكامل قلت ليهو ايه اللى حصل يا ابنى قال لى انا حرقت نفسى صرخت فيه ليش قال لى عشان ما اكون سبب فى منعك من شراء الانسولين وانا احسن اموت وبدل تشترى لى الاكل اشترى الانسولين وبكى وبكيت بشدة ، يقول الدكتور مشالى وانا تأثرت بالقصة وبكيت بشدة ، وبكل اسف مات الطفل وما قدرت تحقيق رغبة امه ، ومن اللحظة دى قطعت عهد على نفسى انى اساعد الغلابة باى طريقة واعالجهم برسوم زهيدة وحتى مجانا .

كم هو مؤثر هذا الموقف الصعب ؟ وكم هو عظيم هذا الانسان الذى قرر فى هذه اللحظة قرارا حاسما وظل ملتزما به الى اخر حياته .

صباح امس الثلاثاء رحل الطبيب الانسان وترك الدنيا وقد قضى عمره فى خدمة الفقراء وعونهم ومساعدتهم ، وخرج المئات من ابناء قريته واهله وعدد من العاملين فى الحقل الطبى لتشييعه .

ويقول معارفه انه عاش حياة بسيطة للغاية ، وكانت عيادته متواضعة ولم يمتلك سيارة أو هاتفا محمولا ، وقد رفض عروضا كثيرة من عدة جهات لمساعدته فى تحسين عيادته والانتقال الى مكان اخر , ويشهد مقربون منه ان هدايا و مساعدات عديدة قدمت له من منظمات وهيئات لكنه صرفها كلها على مساعدة الفقراء ، وقام بشراء بعض الاجهزة الطبية الهامة واوقفها لخدمة الفقراء.

ونحن نعيش هذه الايام فى ايام الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء ، واليوم والحجيج ينفرون الى جبل الرحمة ليؤدوا الركن الاعظم فى فريضة الحج فاننا نترحم على هذا الرجل النادر ونسال الله تعالى ان يجزيه خيرا على عظيم خدماته لبنى الانسان .