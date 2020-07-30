سلمى سيد: العيد بـ(طعم الغياب)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم الإعلامية سلمى سيد، لمسة وفاء لعدد من أهل الفكر والثقافة الذين رحلوا في الأشهر الماضية، وذلك من خلال برنامج خاص تبثه قناة سودانية 24 أيام العيد بعنوان (بعد الغياب). وتتناول حلقات البرانامج بحسب صحيفة آخر لحظة، سيرة الراحلين الشاعر والمسرحي عماد الدين إبراهيم والممثل الهادي الصديق والإعلامي ماجد لياي والإعلامية رتاج الأغا.

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