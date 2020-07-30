تفاصيل جديدة في قضية الشهيد أحمد صافي الدين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت اللجنة القانونية لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة رفضها للحكم الذي أصدرته محكمة الأبيض أمس الاول في قضية الشهيد أحمد صافي الدين المتهم فيها احد منسوبي جهاز الامن والمخابرات والذي قام بدهس الشهيد بسيارته اثناء أحداث الحراك الثوري وحكمت المحكمة على المتهم بالدية والسجن 6 اشهر ، وقالت اللجنة القانونية المنظمة ان هيئة الاتهام ستتقدم باستئناف ضد الحكم لالغاء حكم محكمة الموضوع باعتبار أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا واوضحت ان القاضي حول مسار القضية من القتل العمد الى القتل الخطأ، وبحسب شهود عيان فقد خرجت جماهير مدينة الأبيض عقب انتهاء جلسات المحكمة في مواكب هادرة معلنة رفضها للحكم وتوجهت نحو دار أسرة الشهيد، ودعت اللجنة القانونية كافة الثوار ولجان المقاومة في ربوع البلاد لإعلان رفضهم للقرار القرار والوقوف خلف القضية دون مساومة حتى تكتمل العدالة وترد الحقوق لأهلها.

وقال خال الشهيد أحمد صافي الدين سنأخذ الحق بالقانون وسوف ينتصر الحق عاجلا ام اجلا و لن نتنازل ابدا عن حقنا.