عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 30 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - السوچان الیوم:

التيار

ناظر الهدندوة ( ِترك) َيتحرك اليوم لفتح طريق بورتسودان

ترك يوجه المحتجين بفتح الطريق القومي في العقبةً

الواثق البريرلـ(التيار):هيئة ضط الأداءُ تحِّدُد مصيرالولاة العصاة

تقاوى منخفضة الإنبات تدخل النيل الأبيض بموافقة وزارة الزراعة

القصار (5) ترليون جنيه تمويل الموسم الزراعي

مدير المخابرات المصرية يبحث بالخرطومملف النهضة

السودان ُيجيزخطة لمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب

السياسي

إستقبالات عفوية للولاة.. و«نهر النيل» تبدد الشائعات

عدد من ولاة الولايات يتسلمون مهامهم رسمياً

البدوي للسياسي: تعييني نائباً لرئيس البنك الدولي إشاعة

مجلس الوزراء ُيشكل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية

أردول: اعتراض الأهالي على نشاط شركات التعدين ذو أبعاد سياسية

الحزب الوطني الاتحادي يرفض إجراءاتتعيين الولاة ويدعو إلى إسقاط الحكومة

وزارة الصحة الاتحادية ُتطلق تطبيق«كورونا سيف

بري الدباسيين يدخل مراحله النهائية

الأمطار والسيول ُتد ِّمر(30) منز ًلا بأبوحمد

النيل الدولية

السعودية تستضيف مؤتمرا لدعم سلام السودان

الدبيلو يطلع السفراء العرب وسفراء دول الجوارعلى مجريات التفاوض بجوبا

جماهير نهر النيل تحتفل بآمنة المكي واليا للولاية

الصحة بالخرطوم تعلن المستشفيات العاملة خلال عطلة عيد الأضحى

السوداني الدولية

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مدني: نراجع حركة الصادرات والواردات بدقة

الحرية والتغيير بشمال كردفان ترحب بالوالي الجديد

شداد: لن نوقف الدوري الممتاز وسنذهب للمحكمة

المؤتمر السوداني: العمل مع مكونات الثورة سيكتب نجاح مهمة الولاة الجدد

متاريس الشرق تشل حركة الخرطوم بورتسودان

آخر لحظة

الحكومة لـ (الرافضين للوالي المرأة): النساء قادرات لأي منصب

تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمعاش الناس

(آخر لحظة) تنشر اقرار ذمة والي الشمالية

السعودية: جاهزون لاستضافة مؤتمر أصدقاء السودان

والي جنوب دارفور يمنع التصرف في الاراضي

توفير (25) الف كمامة و (2) الف واقى بمراكز العزل.

صحيفة الوطن

مجلس الوزراء يجيز قانون الولايات

عمال السكة حديد يدخلون في اعتصام بسبب المنحة

لجنة الطوارئ تعلن استمرار الاحترازات الصحية ٣ أسابيع

صغيرون: استئناف الدراسة بالجامعات تدريجياً عقب عطلة عيد الأضحى

أخبار اليوم

مصادر تكشف لـ« أخباراليوم » أسباب بقاء والي كسلا بالخرطوم.

اليوم الوقوف بعرفة ولا إصابات بكورونا بين الحجاج والوضع الصحي «مطمئن».

السيول تجتاح مدينة ابو حمد وخسائر كبيرة في المنازل والممتلكات.

سكرتارية تجمع المهنيين تؤكد الالتزام بميثاق (الحرية والتغيير).

تمديد عمل محطات الوقود إلى الحادية عشر مساء.

وقفة صامتة بالخرطوم تطالب بإطلاق سراح (غندور).

السوداني

المالية تبحث متطلبات السلام مع وزارة الدفاع

حركة تحرير السودان تُطالب بحسم التفلتات الأمنية في غرب دارفور

مياه الخرطوم: عجز 500 ألف متر مكعب في المياه النقية بسبب الأطماء

السعودية تستضيف اجتماع (أصدقاء السودان) الشهر المقبل

جامعة الخرطوم تعلن عن استئناف الدراسة تدريجياً

حزب الأمة «جناح الفاضل»: منهج “حمدوك” في اختيار الولاة مُعيبٌ وغير راشد

والي ولاية نهر النيل «آمنة المكي»: الآن نقدر نقول استعمار العهد البائد زال من ولايتنا

سونا

حمدوك يستقبل وفداً من قيادات الحزب القومي السوداني

وزارة الثقافة والاعلام تعلن تجميد قيام معرض الخرطوم الدولي للكتاب

رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان تلتقي السفير المصري بالخرطوم

هيئة آل مكتوم الخيرية تدشن مشروع توزيع المستلزمات المدرسية بعدد من الولايات

وزارة الثقافة والاعلام تعلن تجميد قيام معرض الخرطوم الدولي للكتاب

انعقاد الملتقي الاول لولاة الولايات المنتجة للمعادن

التعليم العالي:تضمين احتياجات ذوي الاعاقة فى استراتيجية الوزارة المقبلة

تمديد عمل محطات الوقود إلى الحادية عشر مساء

وصول والي شرق دارفور إلى حاضرة الولاية

والي جنوب دارفور:ساقف على مسافة واحدة من الجميع

جماهير نهر النيل تحتفل بآمنة المكي واليا للولاية

والي الجزيرة يعلن تزيين أسوار أمانة الحكومة بصور الشهداء

عربي يتسلم مهامه واليا لشمال دارفور

اليوناميد تدين الهجمات على المتظاهرين بشمال وجنوب وغرب دارفور

المعادن :شراء 220 أسطوانة اوكسجين دعما لمستشفى عطبرة

المركزي يدشن مشروع تمليك ماكينات نقاط البيع لمؤسسات التمويل الأصغر

كمامات والبسه واقية من شركة البربرى للعاملين بمراكز عزل كورونا

الصحة بالخرطوم تعلن المستشفيات العاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الصحة بالخرطوم تصدر عددا من الموجهات لدرء الأثار الصحية للذبيح

وزارة الصحة وشركة عناية التقنية تطلقان تطبيق كورونا سيف

مديرعام قوات الشرطة يلتقى مدير منظومة الصناعات الدفاعية

شباب غرب دارفور يؤكدون مؤازرةالوالي لتحقيق التعايش بين مكونات الولاية

السيول تجتاح مدينة ابو حمد

الحجز على كميات من السيخ غير المطابق بنهر النيل