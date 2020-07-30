بالصور..الفنانة عشة الجبل تكتسح السوشيال ميديا بــ(نيو لوك) جديد وتناشد الأطباء (أكتبوا لي روشتة أنا ألمي في كل حتة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عائشة الجبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد غير من شكلها المعتاد.

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وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الجبلية خلال جلسة تصوير في شكل جديد جذب متابعيها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن اندهاشهم الكبير من التغيير الذي حدث في شكل المطربة.

المطربة التي اكتسحت السوشيال ميديا مؤخراً بشرائها لسيارة فخمة عادت لتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية جديدة قامت بإطلاقها قبل عيد الأضحى المبارك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أغنية الفنانة عشة الجبل الجديدة التي حملت اسم (الدكاترة الستة) هي من كلمات وألحان الشاعر الشاب أحمد كوستي, وتقول في مقطعها الأول (أنا يا الدكاترة الستة أكتبوا لي روشتة أنا ألمي في كل حتة).