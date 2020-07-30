اللجنة التمهيدية لوزارة الزراعة ترفض تعيين مدير عام الثروة الحيوانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمسك تحالف اللجنة التمهيدية لنقابة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم برفضهم لتعيين مدير عام وزارة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم ولوح بالتصعيد الثوري لمناهضة ذلك، وبرر رفضه لجهة أن المدير لم يتم ترشيحه من قبل اللجان القاعدية التي سبق وأن قدمت ثلاثة مرشحين للمنصب وتساءل البيان لماذا إستعجل الوالي المكلف هذا الأمر لأن القرار صدر وكانت تفصله سويعات من إنتهاء تكليفه.

ونوه التحالف الى تقدمه بثلاثة مرشحين للمنصب ورأى البيان أن الوالي المكلف تعمد استباق قرار تعيين الولاة المدنيين ، وأضاف اذا كان تعيين المدير نتاج شلليات فليتحمل الوالي المكلف المسئولية التاريخية، فالتاريخ يدون والثورة مستمرة، وإذا كان ماتم تحت سبق الإصرار والترصد فالجماهير عصية على التركيع وو شامخة ضد الإنكسار.

وأردف نرفض جملة وتفصيلا تعيين المدير وكل ماهو مفروض قسراً على إرادة التجمعات المهنية ولجانها القاعدية، وطالب المكونات السياسية بعدم إقحام التشكيلات والهياكل السياسية في القطاعات المهنية والترفع عن ذلك وحذر من التمادي في ذلك لمصلحتها ولمصلحة إستقرار الخدمة المدنية، وشدد على أن تنسيقيات المكونات السياسية ليس مكانها الوزارات، وطالب بمحاربة ذلك.التوجه بالوعي .

وأكد التحالف رفضه القاطع لمدير وزارة الثروة الحيوانية بغض النظر عن من يقف خلفه وذكر أن رفضهم يأتي بعيدا عن شخصنة الامور ولترسيخ العمل المؤسسي، ، وشدد على ضرورة إتباع المؤسسية والموضوعية ومحاربة الشللية بجانب عدم فرض التعيينات المتعارضة مع إرادة الجماهير.