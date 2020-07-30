التاريخ: 30-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكملت إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ظهر اليوم شراء عدد (220) أسطوانة اوكسجين وفقا لطلب وزارة الصحة بولاية نهر النيل يأتي ذلك تجاوبا مع تحديات وباء كرونا وسد فجوة ازمة الاكسجين بمستسفيات نهر النيل والمراكز الطبية العاملة ميداني. تؤكد الشركة السودانية التزامها التام تجاه مواجهة المشكلات التي تقف عقبة في مناطق الانتاج وتوليها الاولوية القصوى. وتم شراء هذه الاسطوانات ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للعام 2020م لولايات الإنتاج. هذا وقد أطمئن ووقف مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الاستاذ مبارك أردول على عملية الشراء لتتم باعجل مايكون نسبة لانعدام الأوكسجين في مستشفيات ولاية نهر النيل والحوجة الماسة التي أشارت لها السلطات الصحية بالولاية.

وبحسب صحيفة الوطن ، أكد المدير العام بالتزام الشركة بالوفاء بمسؤوليتها المجتمعية تجاه ولايات التعدين قبل حث الشركات للقيام بدورها. الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية: تكمل شراء 220 أسطوانة اوكسجين دعما لمستشفى عطبرة بولاية نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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