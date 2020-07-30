أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 30 يوليو 2020م صحيفة السوداني: – البرهان يتلقّى رسالة شفهية من الرئيس المصري

– لجنة إزالة التمكين تعقد اجتماعاً مع ولاة الولايات المدنيين

– حرم والي شمال دارفور تسجل إبراء ذمة قائلة: «لو بكرة لبست البكشكش اعرفونا سرقنا»

– رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يصل الخرطوم ويلتقي بحمدوك

– وزير الإعلام يُوضِّح التفاصيل الكاملة حول منحة الاتحاد الأوروبي

– وزير الثقافة والإعلام يعلن عن إعادة هيكلة وزارته صحيفة أخبار اليوم: – لجنة الطوارئ الصحية تبقي علي الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع.

– القبض علي عصابة متخصصة في بيع السيارات المسروقة باوراق مزورة.

– والي الخرطوم عقب تسلمه لمهامه: رغم عظم المسئولية لكننا سنذهب للامام.

– المالية تنشئ وكالة التخطيط الاقتصادي وتوجه باعداد خطة ثلاثية لتحقيق الاهداف الاقتصادية. صحيفة السوداني الدولية: – مليشيات اثيوبية تختطف نظامي سوداني وتطالب بفدية

– الشرطة: إلغاء تأشيرة المغادرة

– إزالة التمكين تجتمع بالولاة الجدد

– وفاة 6 أشخاص وسقوط محول كهرباء نتيجة الأعاصير بالمناقل

– الطوارئ الصحية: الإبقاء على الإجراءات الإحترازية لثلاثة أسابيع قادمة صحيفة آخر لحظة: Advertisements – زيارة مفاجئة لمديرالمخابرات المصري للخرطوم

– مصرع (6) أشخاص بسبب أعاصير بالمناقل

– اتفاق لشراء قمح بقيمة 12 مليون دولار

– برمجة جديدة لمحطات الوقود وخطة لتأمين العاصمة

– اعتصام بجنوب كردفان وتصاعد الرفض لولاة بالشرق صحيفة الوطن: – زيارة مفاجئة لرئيس جهاز المخابرات المصري

– أعاصير تتسبب في مصرع (٦) أشخاص بالمناقل

– خطة لتأمين عيد الأضحى بالخرطوم

– وزير التجارة يوضح أسباب وقف بعض الصادرات

– والي الخرطوم :سنحسم رافضو الديمقراطية بالقانون صحيفة اليوم التالي: – رئيس المخابرات المصرية يصل البلاد

– كمال شداد: لا نعترف بقرارات وزارتي الشباب والرياضة والصحة

– رحيل مدرب المريخ السابق صلاح “مشكلة” صحيفة صوت الأمة: – زيارة مفاجئة لرئيس المخابرات المصري للخرطوم

– محتجون يستولون على مقار حكومية بكسلا

– الشؤون الدينية إلى تقصير صلاة وخطبة العيد

– الخرطوم تجيز خطة تأمين الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة صحيفة التيار: ترك يوجه المحتجين بفتح الطريق القومي في العقبةً

الواثق البريرلـ(التيار):هيئة ضط الأداءُ تحِّدُد مصيرالولاة العصاة

تقاوى منخفضة الإنبات تدخل النيل الأبيض بموافقة وزارة الزراعة

القصار (5) ترليون جنيه تمويل الموسم الزراعي

مدير المخابرات المصرية يبحث بالخرطومملف النهضة

السودان ُيجيزخطة لمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب

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