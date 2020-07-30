الرئيس الأمريكي: لماذا يجب علينا حماية ألمانيا من روسيا؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، عن دهشته من موقف ألمانيا من مشروع “التيار الشمالي 2″، متسائلا: “لماذا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن ألمانيا من روسيا عندما تشتري برلين حوامل الطاقة من موسكو”.
واشنطن – سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: “ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات سنويا من أجل الطاقة، وعلينا أن نحمي ألمانيا من روسيا. كيف نفعل ذلك؟”.
وأضاف ترامب: “علاوة على ذلك، تأخرت ألمانيا كثيرا عن دفع رسومها البالغة 2 بالمئة للناتو. لذا فإننا نسحب بعض القوات من ألمانيا!”.
هذا وكان قد أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده ستسحب 11.9 ألف جندي من ألمانيا، 6.4 آلاف منهم سيعودون إلى بلادهم.
ووفقا له، سيتم نشر حوالي 6500 جندي من أصل 11900 في دول الناتو، وسيتم نشرهم في أوروبا على أساس التناوب.
مضيفا أن التناوب “في الشرق وفي منطقة البحر الأسود” لتعزيز “ردع روسيا” وضمان سلامة الحلفاء في القسم الجنوبي الشرقي لحلف الناتو.
كما لفت إلى أنه في المستقبل قد تنقل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى بولندا ودول البلطيق.
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