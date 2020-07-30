“الكارثة لم تأت بعد”… فاوتشي يضع 5 مبادئ للتغلب على فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يرى كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة لم تقع في مشكلة بعد في ظل عدد الإصابات الكبير التي تسجله يوميا.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات حيث قارب عدد الحالات المصابة على 4.5 مليون إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى أكثر من 150 ألف وفاة.

وحث فاوتشي على ضرورة الالتزام بخمسة مبادئ لمنع حدوث طفرات في الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات.

وأكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن المبادئ الخمسة هي “ارتداء الأقنعة بشكل عام، تجنب الازدحام، التباعد الجسدي لستة أقدام على الأقل، نظافة اليدين، وتجنب الحانات أو إغلاقها قدر الإمكان”، وفقا لشبكة “أي بي سي” نيوز.

ودعا فاوتشي ولايات أوهايو وتينيسي وكنتاكي وإنديانا إلى توخي الحذر، لتجنب حدوث طفرة في حالات كوفيد-19 كما حدث في الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد.

وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في اجتماع لحكام الولايات في وقت سابق من اليوم، إنه “أوضح لهم هذه النقطة أنه من المهم جدا استباق المنحنى”.

وأضاف فاوتشي، إن أوهايو وتينيسي وكنتاكي وإنديانا من بين تلك الولايات التي بدأت تظهر فيها زيادات طفيفة في “إجمالي النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية”.

وتابع، أن هذه “إشارة مؤكدة إلى أنك قد تواجه نفس النوع من المشاكل التي دخلت فيها الولايات الجنوبية”.

واختتم فاوتشي، “إذا لم نبدأ في التقيد الصارم بالمبادئ الخمسة التي ذكرتها، فإن ما سيحدث حتما هو أن الولايات التي لم تقع بعد في مشكلة ستقع على الأرجح في مشكلة”.