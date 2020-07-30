عالم سوداني: من يفتون بجواز المظاهرات والإعتصامات وتتريس الشوارع عليهم بالتوبة

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وصف الداعية السوداني د. المرتضى الزين احمد أن الاحتجاج على الحكومات، وبالأخص الاحتجاج عليها بالمظاهرات، وتتريس الشوارع، ونحو ذلك بأنها أعمال قبيحة وافدة على المجتمع المسلم.

وكتب يوم الأربعاء، المرتضى بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 من حسابه على فيسبوك (الاحتجاج على الحكومات ، وبالأخص الاحتجاج عليها بالمظاهرات ، وتتريس الشوارع ، ونحو ذلك ، أعمال قبيحة ، وافدة على المجتمع المسلم ، تزهق فيها الأرواح ، ويختل بسببها الأمن ، وتعطل الحياة ، وتفرض على المجتمع واقعا مشوها ، يدفع ثمنه أُناس ، ليس لديهم أي إنتماءات سياسيه. على الذين يخرجون ، او يؤيدون ، أو يفتون بجواز المظاهرات ، او الاعتصامات ، او الاحتجاجات التوبة ، والتزام الشرع.#تتريس طريق بورتسودان ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)