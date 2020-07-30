اتحاد الكرة يؤكد شرعية مجلس المريخ الحالي

أستقبل البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمكتبه الاربعاء وفد من كبار اعضاء نادي المريخ الخرطوم، ضم المهندس فياض إسماعيل، الفريق فاروق حسن محمد نور، البروفيسور القوني عبدالرحيم، و البروفيسور النيل أحمد محمد علي .

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وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضعية القانونية لمجلس إدارة نادي المريخ الحالي، ومن بعد التداول تم التأكيد على شرعية المجلس المنتخب، وأنه في حال انتهاء العمر الانتخابي له في ظل سريان المنشور الصادر من الاتحاد السوداني للكرة، باستمرار اعمار مجالس الإدارات المنتخبة إلى حين صدور منشور آخر، وفق ما يطرأ حول قرار التجمعات .

البروفيسور شداد أوضح وفق ( سونا ) أن توجه الاتحاد ينصب حول دعم المجالس المنتخبة، للمواصلة في تأدية المهام، داخل الإطار القانوني المحدد بالقيد الزمني مع استصحاب الظروف المحيطة، وفي حال الاعتذار من جانب المجلس المنتخب يكون التوجه نحو تكوين لجنة التطبيع على أن تكون توافقية وليست خلافية، وتعمل على تسيير النادي والاهتمام بالعضوية الحقيقية وتسهيل اكتسابها وتجديدها قدر المستطاع وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم حريصون على توفيق أوضاع عضويتهم من اتحادات وأندية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )