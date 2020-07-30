إستئناف الدراسة تدريجيا بجامعة الخرطوم

التاريخ: 30-يوليو-2020
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أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم عن إستئناف الدراسة تدريجيا وفقا للشروط المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا إعتبارا من الاحد 6 / 9 /2020. وأبانت الجامعة أن عملية إستئناف الدراسة يسبقه اسبوع التجهيز اعتبارا من الاحد 30 / 8 / 2020 والذي تتم فيه عمليات النظافة والتعقيم، ونوهت الطلاب بتكملة إجراءات التسجيل وإستلام البطاقات.
ونبهت الجامعة طبقا لوكالة السودان للانباء الى أن قرار استئناف الدراسة خاضع للتعديل وفقا للظروف الصحية في حينها، وأشارت الى أن إبراز البطاقة الجامعية شرط لدخول الحرم الجامعي، كما ناشدت الجامعة ولاة الولايات وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج العمل على تيسير عودة الطلاب المعنيين بالقرار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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