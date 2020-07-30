اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إستئناف الدراسة تدريجيا بجامعة الخرطوم

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-يوليو-2020

0 مشاهدة

إستئناف الدراسة تدريجيا بجامعة الخرطوم

أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم عن إستئناف الدراسة تدريجيا وفقا للشروط المتبعة للحد من إنتشار فيروس إعتبارا من الاحد 6 / 9 /2020. وأبانت الجامعة أن عملية إستئناف الدراسة يسبقه اسبوع التجهيز اعتبارا من الاحد 30 / 8 / 2020 والذي تتم فيه عمليات النظافة والتعقيم، ونوهت الطلاب بتكملة إجراءات التسجيل وإستلام البطاقات.

Advertisements

 

ونبهت الجامعة طبقا لوكالة السودان للانباء الى أن قرار استئناف الدراسة خاضع للتعديل وفقا للظروف الصحية في حينها، وأشارت الى أن إبراز البطاقة الجامعية شرط لدخول الحرم الجامعي، كما ناشدت الجامعة ولاة الولايات وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج العمل على تيسير عودة الطلاب المعنيين بالقرار.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف الدراسة تدريجيا بجامعة الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا