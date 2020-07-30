والي جنوب دارفور يصدر جملة من القرارات

تعهد والي جنوب دارفور موسى مهدي بالوقوف على مسافة واحدة من كل الاحزاب والمجموعات العرقية والاثنية بالولاية، وشدد على ازالة كافة اشكال التمكين في الولاية وكان الوالي قد اصدر مجموعة من القرارات تتعلق بعدم الصرف من الميزانية والتصرف في الاراضي ومنع اي احتفال او استقبال يصرف فيه من الخزينة العامة للولاية خاصة ما تعلق بالاحتفال او استقبال الوالي الجديد.
واكد الوالي بحسب سونا عزمه على اعادة هيبة الدولة وسيادة القانون بالولاية واصلاح البيئة و حلحلة القضايا الامنية المعقدة بالولاية مؤكدا قدرة حكومته على معالجة هذه القضايا بالتشاور مع كافة مكونات الولاية واشار الوالي الى انه طلب من الوالي السابق ان يكون ممثلا له في لجنة حل النزاع بين الفلاتة والرزيقات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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