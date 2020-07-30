الحكومة لـ (الرافضين للوالي المرأة): النساء قادرات لأي منصب

ردت الحكومة على الاصوات الرافضة لاختيار والي امرأة. واعلنت دعمها مساندتها للولاة المدنيين للتحديات الكبيرة التي تجابههم في هذه المرحلة لاسيما الواليتين لأهمية إنجاح تجربة تعيين السيدات في هذه المناصب

وارجع وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل صالح التظاهر والاحتجاج إلى عدم التعود على قيادة المرأة وأكد ان ذلك يستلزم إنجاح التجربة بعيداً عن المخاوف.

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واكد فيصل بحسب صحيفة أخر لحظة أن النساء قادرات على شغل أي وظيفة مثلهن مثل الرجال وثبت نجاح هذه المسألة في تجارب كثيرة مشيراً إلى مشاركة المرأة الواسعة خلال ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )