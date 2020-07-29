عاجل.. المالية تبحث متطلبات السلام مع وزارة الدفاع

عقدت وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف هبة محمد علي، اجتماعاً مع وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين عبد، وناقش الاجتماع العديد من الملفات المشتركة، على رأسها ملف السلام الذي يعد أهم أولويات الحكومة الانتقالية والترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات السلام في مساراتها المختلفة، وخلص الاجتماع إلى تكوين آلية مشتركة لبحث متطلبات السلام التي تخص الوزارتين.



ومن جانبه، أمّن وزير الدفاع على أهمية تهيئة وتوفيق الأوضاع لمتطلبات السلام، وأكد على ضرورة تفعيل الآلية المشتركة للقيام بمهامها.

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