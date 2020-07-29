عاجل.. حمدوك يستقبل وفداً من قيادات الحزب القومي السوداني

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم وفد من قيادات الحزب القومي السوداني برئاسة السيد التجاني صديق كيلاني نائب رئيس الحزب وذلك بحضور وزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس ود. جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء للسلام.



تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في ولاية جنوب كردفان وردود الأفعال المتباينة حول تعيين الولاة. وأكدت قيادة الحزب دعمها لحكومة الثورة واستعدادها للمساهمة في تحقيق السلام الاجتماعي بالتنسيق مع حكومة الولاية وإيقاف الاضطرابات الأمنية.

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وشدد الحزب على ضرورة التزام الوالي بتكوين فريق لحكومته يعكس التنوع في الولاية مع الالتزام الصارم ببرنامج الثورة وأولوياتها، كما طالب الحزب بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في الولاية.

من جانبه عبر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك عن تقديره للدور التاريخي للحزب وأهميته في المرحلة الانتقالية على المستوى القومي و الولائي ووعد بمواصلة الحوار من أجل تخطي التحديات التي تواجه القترة الانتقالية.

وضم وفد الحزب القومي السوداني السيد ميرغنى إدريس جابر مساعد الأمين العام، والسيد موسى السنوسى ابوعنجة الأمين السياسى، والسيد الصادق جمعة كورمى نائب الأمين السياسى والسيد السموءل حسين كنجورى عضو المكتب السياسي للحزب.