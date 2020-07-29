تمديد الحظر بولاية الخرطوم

التاريخ: 29-يوليو-2020
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قال رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بروفيسور صديق تاور أن اللجنة اطلعت في اجتماعها الاخير رقم 73 على تقرير الوضع الوبائي بالبلاد والذي أشار لتحسن في عدد من الولايات خلال الأسابيع الماضية وخلت 14 ولاية من تسجيل أية إصابات بالفايروس، وتدنت نسبة الإصابات بالعاصمة.
وقال تاور وفق صحيفة صوت الأمة أن اللجنة تنبه المواطنين بالامتثال للموجهات الصحية خلال فترة العيد وتجنب الأسباب التي من شأنها نقل الفايروس خلال صلوات العيد والمعايدة.
وشددت اللجنة على إبقاء الاجراءات الاحترازية لثلاثة أسابيع قادمة للتأكد من سلامة الوضع الصحي وعدم وجود موجة ثانية للوباء.
وللعائدين فقد أقرت اللجنة ضرورة الحصول على فحص معملي من البلد المعني نتيجته سالبة أو يكون مر عليها ثلاثة أسابيع إذا كانت موجبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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