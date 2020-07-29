إشتباك بين محتجين وسائقي مركبات في طريق بورتسودان

التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصيب أكثر من خمسة مواطنين في اشتباكات بين محتجين بشارع بورتسودان – هيا – سنكات – وسائقي مركبات عامة وشاحنات. Advertisements وقال شهود عيانوفق صحيفة صوت الأمة إن المحتجين الذين اغلقوا الطريق حبسوا مئات المركبات والشاحنات ومنعوها من عبور منطقة “العقبة” الشهيرة . وكشفت مصادر عن وجود ثلاثة إصابات بحالة حرجة تم إسعافهم إلى مستشفى بورتسودان, فيما يتلقى البقية العلاج بالمنطقة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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