إشتباك بين محتجين وسائقي مركبات في طريق بورتسودان

التاريخ: 29-يوليو-2020
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أصيب أكثر من خمسة مواطنين في اشتباكات بين محتجين بشارع بورتسودان – هيا – سنكات – وسائقي مركبات عامة وشاحنات.
وقال شهود عيانوفق صحيفة صوت الأمة إن المحتجين الذين اغلقوا الطريق حبسوا مئات المركبات والشاحنات ومنعوها من عبور منطقة “العقبة” الشهيرة .
وكشفت مصادر عن وجود ثلاثة إصابات بحالة حرجة تم إسعافهم إلى مستشفى بورتسودان, فيما يتلقى البقية العلاج بالمنطقة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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