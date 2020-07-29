تعرف على المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى

التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزراة الصحة بولاية الخرطوم عن جاهزية مجموعة من المستشفيات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وطبقا للوكالة الرسمية ( سونا ) تشمل القائمة المشافى الأتية ابراهيم مالك – حاج المرضي محي الدين التعليمي ( الاكاديمى سابقا) – التميز- سعد أبو العلا- المركز القومى لأمراض المخ والأعصاب – ابن سينا- جبرة للطوارئ والإصابات – الأنف والأذن والحنجرة طب المناطق الحاره ( الجلدية امدرمان سابقا) – الأسنان – جعفر ابنعوف عبد الفضيل – الذره- الخرطوم التعليمي – الشعب- سكرى الاطفال جابر أبو العز- السويدي – جبل أولياء – التركى – بشائر- السعودى حوادث الاطفال امدرمان- الوالدين – الجلدية والتناسلية – التجاني الماحي Advertisements امدرمان التعليمي- الصداقة الصيني- الولادة امدرمان- ابوعنجة- أبو سعد – جبيل الطينة – السروراب – النو – البلك- الجزيرة اسلانج ام كتى – الفتح- الراجحي – امبدة النموذجى + جايكا امبدة الحارة 18 أحمد قاسم للاطفال – أحمد قاسم لجراحة القلب والكلى – حاج الصافي بحري التعليمي – طه بعشر – البان جديد – ام ضوابان – أبو دليق ود أبو صالح – الصداقة قري – الكباشي – الشهداء الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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