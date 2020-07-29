الأمة القومي: منهج “حمدوك” في اختيار الولاة مُعيبٌ وغير راشد

قال حزب الأمة القومي، اليوم الأربعاء، إن المنهج التي انتهجه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في اختيار ولاة الولايات، منهجٌ معيبٌ وغير راشد ولن يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح في بيان وفق صحيفة (السوداني)، أن الاختيار على النقيض من ذلك، وسيعمل على تقويض أهم ملامح الحكم الاتحادي، إذ أنه جاء عبر الشللية السياسية، وعن طريق اختيار ناشطين سياسيين ليس لديهم السند الشعبي والخبرة والدراية الكافية بتعقيدات المجتمع السوداني وتكويناته التي تتطلّب خبرة وحنكة في إدارتها،

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وذكر الحزب في بيانه، أن التعيينات جاءت وسط منسوبي حزب الأمة القومي دُون مُوافقته، إذ أنه ظل رافضاً لمبدأ المشاركة، إضافة إلى أنها قد جاءت في ظروف تعاني فيها بعض الولايات اختلالات أمنية وإشكالات اقتصادية، وأضاف: “إننا في حزب الأمة نُشيد بالمواقف التي اتخذها شعب وقيادة البجا بالتعبير عن رأيهم شعبياً، رافضين الولاة الذين تم اختيارهم لولايتي القضارف وكسلا دون مشورتهم”.

وطالب الحزب، بأن تتم إعادة النظر في التقسيم الحالي للولايات والعودة إلى التقسيمات الإدارية قبل انقلاب الإنقاذ المشؤوم مراعاة للوضع الاقتصادي، ومتطلبات تحقيق الوحدة بين الشعوب السودانية، وتجاوزاً للفرقة والصراعات القبلية والإثنية التي عَزّزتها التقسيمات الإدارية الخاطئة.

كما دعا، رئيس الوزراء إلى مراجعة وتجميد التعيينات، وأن يدخل في مشاورات مع القيادات الشعبية في مجتمع الولايات للاتفاق على من يتولى المسؤولية من أصحاب الخبرة والكفاءة والسند الجماهيري، وأضاف: “وأن تعطى خصوصية للأقاليم التي مزّقتها الحروب والفتن وبها مشاكل أمنية، والأفضل أن يتم اختيار أشخاص من أصحاب الخبرة في الإدارة وممن يتمتّعون بسند جماهيري”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )