فيلود يطمئن الجمهور ويمتدح الجهود الإدارية

التاريخ: 29-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة عقب الحصة التدريبية أشاد الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بالجهود التي بذلت خلال المعسكر، وامتدح المعلم خالد بخيت وبقية الطاقم المساعد، Advertisements مبيناً وفق صحيفة السوداني انه تواجد ليومين في التدريبات و شاهد من خلالها المستوى البدني الجيد، واستكمل بعض الأعمال التكتيكية، وأضاف انه كان على متابعة وعلم بسير التمارين، مطمئناً الجماهير على الجاهزية الجيدة لصقور الجديان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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