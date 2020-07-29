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لاعب سابق بالمريخ يتراجع عن الاعتزال

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يوليو-2020

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لاعب سابق بالمريخ يتراجع عن الاعتزال

تراجع لاعب المريخ السابق التاج ابراهيم، عن قرار الاعتزال الذي اتخذه خلال وقت سابق.

 

وكان التاج ابراهيم، اعتزل كرة القدم عقب مغادرته كشوفات المريخ خلال فترة التسجيلات الماضية، وعين اللاعب ضمن الجهاز الإداري للفريق الأول قبل أن يدفع باستقالته من منصبه.

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وبحسب مصدر مقرب من التاج ابراهيم وفق صحيفة ( السوداني) فإن الأخير درس خلال الأيام الماضية قرار العودة إلى الملاعب من جديد وتوصل إلى قدرته على العطاء خلال الفترة القادمة.

 

وأبلغ المصدر بأن التاج ابراهيم سيتعاقد مع احد الأندية خلال فترة التسجيلات القادمة، حتى يستأنف مشواره الكروي من جديد الموسم القادم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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