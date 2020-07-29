عاجل.. الصحة بالخرطوم تعلن المستشفيات العاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الأربعاء 29 يوليه 2020 أعلنت وزراة الصحة بولاية الخرطوم عمل المستشفيات التالية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وهى مستشفيات:

ابراهيم مالك حاج المرضي محي الدين التعليمي ( الاكاديمى سابقا) التميز سعد أبو العلا المركز القومى لأمراض المخ والأعصاب ابن سينا جبرة للطوارئ والإصابات الأنف والأذن والحنجرة طب المناطق الحاره ( الجلدية امدرمان سابقا) الأسنان جعفر ابنعوف عبد الفضيل الذره الخرطوم التعليمي الشعب سكرى الاطفال جابر أبو العز السويدي جبل أولياء التركى بشائر السعودى حوادث الاطفال امدرمان الوالدين الجلدية والتناسلية التجاني الماحي Advertisements امدرمان التعليمي الصداقة الصيني الولادة امدرمان ابوعنجة أبو سعد جبيل الطينة السروراب النو البلك الجزيرة اسلانج ام كتى الفتح الراجحي امبدة النموذجى + جايكا امبدة الحارة 18 أحمد قاسم للاطفال أحمد قاسم لجراحة القلب والكلى حاج الصافي بحري التعليمي طه بعشر البان جديد ام ضوابان أبو دليق ود أبو صالح الصداقة قري /الكباشي الشهداء

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