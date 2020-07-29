برنامج تسويق الثروة الحيوانية يحسن الأمن الغذائي ويزيد دخل المنتجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

-أكد الدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانيه والسمكية والمراعي المكلف أن برنامج تسويق الثروة الحيوانيه والقدرة علي الصمود يعمل علي تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل لقطاع المنتجين في مناطق الانتاج وذلك بدعمهم للصمود أمام التغيرات المناخيه في مناطق الانتاج.

وأوضح فرح في اجتماعه المطول باللجنة الفنيه لبرنامج تسويق الثروة الحيوانيه والقدرة علي الصمود أن البرنامج جهد مشترك بين الحكومة السودانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، مشيرا الي أن هذه الشراكة تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتحويلها من قطاع تقليدي الي قطاع اقتصادي حديث يساهم في التنمية المستدامة وإرساء دعائم السلام.

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وقال الوزير المكلف إن البرنامج يستهدف خمسة ولايات (غرب كردفان /شمال كردفان/سنار/ النيل الأبيض /النيل الازرق) ويستهدف 1000 قريه و100000 اسرة منتجة.

وأكد دكتور نادر يوسف مدير البرنامج أن تكلفة البرنامج تبلغ 120 مليون دولار منها 40 مليون دولار منحة من إيفاد و 80 مليون دولار مقدمة من الشركاء المحليين وحكومة السودان، مبيناً أن أهداف البرنامج تشمل تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والتمويل الريفي وادارة الموارد الطبيعية.

يذكر أن هذا البرنامج تشرف عليه لجنة تسييرية اتحادية برئاسة وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتضم في عضويتها وكلاء المالية،الزراعة ، المجلس البيطري ،ووزارة البيئة.