الغناء يسيطر على الفضائيات في برمجة العيد

الخليج 365 :

عكفت عدد من القنوات الفضائية في تنفيذ برمجة خاصة بالعيد جمعت ما بين أهل الفنون والرياضة والثقافة والسياسة.

وأكد عدد من المنتجين والمخرجين أن هدفهم تقديم برمجة مميزة تتناسب مع أيام العيد، فيما تطغى البرامج الغنائية التي جمعت بين عدد من الفنانين الكبار والشباب إلى جانب استضافة عدد من الشعراء والموسيقيين الذين تحدثوا عن تجاربهم مع الفنانين إلى جانب استعراض مسيرة عدد من الفنانين.

الهلال برمجة مختلفة..

احتلت قناة الهلال المركز الأول في إعداد برمجة العيد حسب المتابعين لما تم الترويج له من برامج، حيث قامت بإعداد برنامج جمع عدداً من الصحفيين بعنوان (أقلام ساخنة).

إلى جانب برنامج (توك شو) الذي جمع عدداً من نجوم السوشيال ميديا للحديث عن تجاربهم.

رياضة وغناء..

فيما خصصت عدد من الفقرات الرياضية إلى جانب تخصيص حلقة كاملة عن غناء البنات كانت المتحدثة فيها الفنانة حنان بلوبلو فيما شاركت بالغناء الفنانة هند هاشم ووجدان الملازمين وتوتا عذاب وأمل جبرة.

رقصات شعبية..

فيما سيطرت الفنون الشعبية وغناء (الدنقر) وذلك خلال الحلقة المخصصة لغناء البنات حيث تم تقديم أغنيات التراث والرقصات الشعبية على إيقاع السيرة والمردوم، إلى جانب تقديم بعض من أغنيات(الزار) التي أشعلت الحلقة.

فضائية السودان..

خصصت فضائية السودان أيضاً برامج مختلفة ومميزة طغى عليها الطابع السياسي والثقافي، فيما خصصت قناة أنغام فقرات غنائية مختلفة وأخرى ثقافية إلى جانب استضافة عدد من نجوم المجتمع.

قناة النيل الأزرق..

من جانبها أفردت قناة النيل الأزرق برامج متنوعة ما بين الغناء والمنوعات إلى جانب بعض الفقرات الرياضية وعدد من نجوم الدراما والمسرح وبرامج أخرى مختلفة ومتنوعة.