في تطور مفاجئ ..إتحاد الكرة يقرر استمرار الكاردينال في رئاسة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أمنّ رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد على استمرار أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيسًا لنادي الهلال.جاء ذلك في اجتماعٍ عقد أمس ”الثلاثاء”، باتحاد الكرة ضم الهيئة الاستشارية لنادي الهلالوأفادت مصادر خاصة لـ”باج نيوز”، أنّ كمال شداد أعلن رفضه تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال في الوقت الراهن، وأشار إلى أنّ القرار السابق باستمرار المجلس الحالي ما زال ساريًا إلى حين انتهاء جائحة كورونا.

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