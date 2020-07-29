مُصدِّرون : (100) ألف طن سمسم بالمخازن تنتظر التصدير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف كبير مُصدِّري الحبوب الزيتية محمد عباس، عن وجود (100) ألف طن سمسم بالمخازن تنتظر التصدير، وانتقد عدم مواكبة وزارة الصناعة والتجارة للأسعار العالمية للسمسم. وقال عباس لـ(الصيحة)، إن وزارة التجارة تُطالب المُصدِّرين بأسعار أعلى من السِّعر العالمي، وأضاف بأنّها حددت (1250) دولاراً لسعر السمسم الأبيص مقارنة بسعره واصل الصين (1100) دولار، فيما بلغ سعر المربوت أقل من (1000) دولار، بينما تسعره التجارة بـ(1150) دولاراً، وأوضح أن سعر السمسم الأحمر أقل من (1000) دولار، بينما تسعره وزارة الصناعة والتجارة بـ(1050) دولاراً، وأبدى استغرابه لنهج الوزارة في تحديد أسعار أعلى، وطالب عباس، لجنة تسيير غُرفة المُصدِّرين بالمُراجعة الفورية لأسعار تركيز السمسم حتى يستطيع مواكبة الأسعار العالمية والمنافسة.

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