شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أظهرت صور ولقطات لمناورات الحرس الثوري الإيراني، عن سلاح مدمر تمتلكه طهران، ويظهر للمرة الأولى.
ونشرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية” تفاصيل المناورة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني، والتي أطلق عليها مناورات “الرسول الأعظم” في نسختها الرابعة عشرة.
وظهرت في تلك المناورات صورة جديدة لم يكشف عنها من قبل لصاروخ باليستي مميز.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الصاروخ الجديد ضمن صواريخ “فاتح” التي تعمل بالوقود الجامد، ويطلق من داخل كبسولة.
وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يظهر فيها استخدام إيران منصات إطلاق صواريخ باليستية بتلك الطريقة المميزة.
ويمكن لهذا الصاروخ، وفقا لـ”فارس”، إصابة أهدافه بدقة بالغة، وبالأخص الأهداف الأرضية ومنظومات الرادارات والصواريخ وبطاريات صواريخ باتريوت.
كانت هذه تفاصيل خبر صور مناورات الحرس الثوري الإيراني تكشف سلاحا مدمرا يظهر لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.