تجار القطاعي بأم درمان يشكون من الركود

أكد رئيس تجار القطاعي بسوق أم درمان التاجر أحمد النو ركود الحركة التجارية بسوق أمدرمان.وقال وفق صحيفة ( السوداني ) إن حركة البيع غير متوقعة خاصة وأن هذه الأيام موسم عيد الأضحى ويفترض أن تنشط فيه القوى الشرائية،

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متوقعا أن يكون السبب في تراجع إقبال المواطنين على الاسواق هو السيولة وعدم صرف عدد كبير من الموظفين لمرتباتهم إضافة لعدم ايفاء عدد من المؤسسات بزيادة المرتبات،

كاشفا عن لجوء عدد من التجار للبيع بأقل من التكلفة لمقابلة التزاماتهم من ايجارات وغيرها ، مبينا ان التجار العالقين بمصر تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب تكاليف البضائع ،مشيرا إلى أن هنالك عددا منهم لايزال عالقا ولم يستطع العودة، داعيا الحكومة للاسراع في حل قضيتهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)