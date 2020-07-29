حركة تحرير السودان تُطالب بحسم التفلتات الأمنية في غرب دارفور

شجبت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الريح محمود، الهجوم الغادر الذي شنته مجموعة مسلحة على منطقة مستري بولاية غرب دارفور.

وطالبت الحركة في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس، اليوم الأربعاء، وفق صحيفة السوداني بضرورة حسم التفلتات الأمنية وضمان عدم تكرار (مثل هذه الأحداث المؤسفة)، مشددة على ضرورة توفر الإرادة السياسية والعمل (بهمة) لتحقيق السلام.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أرباب جمعة، إن السودان حالياً يتميز (بمناخ جيد لتحقيق السلام) ويجب على الحكومة الانتقالية بأن تكون حريصة وجادة لاستمرار هذه الأجواء بغية الوصول للسلام، داعياً إلى نزع السلاح وملاحقة المعتدين وبسط الأمن.

واستنكر مساعد الرئيس لشؤون الشباب والطلاب عبد الرحمن عيسى، أمر (نزيف الدم الذي يحدث في دارفور)، متسائلاً هل هو ذات الدم السوداني؟ وتابع (أما اذا كان الأمر غير ذلك حدِّثونا)، وذكر (التروس ستصحى). مؤكداً سقوط حوالي (200) شهيد في الأيام الماضية بدارفور دون أن تتحرك المواكب وتقام المتاريس على الشوارع، متطلعاً بأن يكون الحس الوطني موحداً في جميع أنحاء البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )