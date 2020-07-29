عاجل.. مديرعام قوات الشرطة يلتقى مدير منظومة الصناعات الدفاعية

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى الفريق أول شرطة (حقوقى) عزالدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة بمكتبه صباح اليوم الفريق اول ركن ميرغني ادريس مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية .



وأكد مدير عام قوات الشرطة ان منظومة الصناعات الدفاعية من المؤسسات الوطنية الراسخة والداعمه للاقتصاد الوطني وتعتبر مفخرة للشعب السوداني بما تقدمه من خدمات تسهم في ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى اهمية التنسيق لمزيد من التعاون بين الجانبين .

من جانبه أوضح مدير المنظومة (للمكتب الصحفى للشرطة) ان اللقاء ياتي لتهنئة القيادة الجديدة لقوات الشرطة باعتبار ان الشرطة مؤسسة عريقة وراسخة تؤدي ادوارها بمهنية عالية في منع واكتشاف الجريمة وتحقيق الاستقرار والسلامة العامة بالبلاد، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين في شتى المجالات التي تمكن الشرطة من الاضطلاع بواجبها على الوجه المطلوب وبما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته .