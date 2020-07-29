عاجل.. مياه الخرطوم: عجز 500 ألف متر مكعب في المياه النقية بسبب الأطماء

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شدد مدير عام هيئة مياه الخرطوم، أنور السادات الحاج، على تأثير انقطاع التيار الكهربائي، على المحطات الجوفية (الآبار) في مناطق الكلاكلات والأزهري وشرق النيل وجنوب أم درمان، ولكنه طمأن المواطنين بقرب تحسُّن وضع الإمداد المائي بالولاية.



وأعلن السادات جاهزية مكاتب صيانة الشبكات والخطوط الناقلة بالولاية، على مدار ال24 ساعة خلال عطلة العيد لتلقي بلاغات المياه المختلفة، منوهاً لأهمية التواصل مع رقم الطوارئ المركزي 3131 لمتابعة تفاصيل البلاغات.

وقال في تصريح صحفي، إن زيادة مستويات العكارة (الأطماء) أدت إلى تقليل المنتج من المياه النقية بالمحطات النيلية.

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وأضاف: تأثر عدد من أحياء ومربعات مدن الولاية بشح المياه ونقصها الحاد في مناطق أخرى، وأرجع ذلك لانخفاض كميات المياه النقية المنتجة من مليون وستمائة ألف متر مكعب في اليوم الى مليون ومائة ألف متر مكعب بسبب ارتفاع العكارة (الأطماء) في النيل الأزرق ونهر النيل.

لافتاً إلى انخفاض مستويات (الأطماء) من 15 ألف وحدة في المتر المكعب الى أقل من 10 آلاف وحدة، مشيراً الى أن ذلك يبشر بزيادة في كمية المياه المنتجة بالمحطات النيلية.