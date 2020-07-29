عاجل.. انهيار عشرات المنازل جراء أمطار غزيرة شمالي السودان

الأربعاء 29 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي ​السودان​ اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

Advertisements

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن أن "سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية ​نهر النيل​ البعيدة 538 كلم شمال العاصمة ​الخرطوم​، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات"، واصفة الأوضاع في مدينة أبو حمد بـ"الصعب".

ولم تعلن السلطات السودانية عن حصيلة للضحايا جراء ​السيول​ أو تحدد حجم الخسائر، فيما بث نشطاء سودانيون مقاطع مصورة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، تظهر انهيار عشرات المنازل، وارتفاع منسوب ​المياه​ المتراكمة في الشوارع و​الميادين​، ما تسبب في إتلاف الكثير من الممتلكات وتعطيل ​حركة المرور​.