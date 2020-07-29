- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 29 يوليه 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن أن "سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل البعيدة 538 كلم شمال العاصمة الخرطوم، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات"، واصفة الأوضاع في مدينة أبو حمد بـ"الصعب".
ولم تعلن السلطات السودانية عن حصيلة للضحايا جراء السيول أو تحدد حجم الخسائر، فيما بث نشطاء سودانيون مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر انهيار عشرات المنازل، وارتفاع منسوب المياه المتراكمة في الشوارع والميادين، ما تسبب في إتلاف الكثير من الممتلكات وتعطيل حركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انهيار عشرات المنازل جراء أمطار غزيرة شمالي السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.