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عاجل.. انهيار عشرات المنازل جراء أمطار غزيرة شمالي السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يوليه 2020

عاجل.. انهيار عشرات المنازل جراء أمطار غزيرة شمالي السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي ​السودان​ اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن أن "سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية ​نهر النيل​ البعيدة 538 كلم شمال العاصمة ​الخرطوم​، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات"، واصفة الأوضاع في مدينة أبو حمد بـ"الصعب".

ولم تعلن السلطات السودانية عن حصيلة للضحايا جراء ​السيول​ أو تحدد حجم الخسائر، فيما بث نشطاء سودانيون مقاطع مصورة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، تظهر انهيار عشرات المنازل، وارتفاع منسوب ​المياه​ المتراكمة في الشوارع و​الميادين​، ما تسبب في إتلاف الكثير من الممتلكات وتعطيل ​حركة المرور​.

 

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