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قطر تدعم جنوب السودان في مواجهة فيروس كورونا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت شحنة مساعدات إلى جنوب السودان، لدعمها في مواجهة تفشي فيروس المستجد.
وذكرت صحيفة “الشرق” القطرية أن صندوق قطر للتنمية أرسل اليوم شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى جمهورية جنوب السودان لدعم جهودهم لمواجهة واحتواء تفشي جائحة كورونا.
صور| صندوق قطر للتنمية اليوم شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى جمهورية جنوب السودان لدعم جهودهم لمواجهة واحتواء تفشي جائحة كورونا
​وسجل جنوب السودان، في 14 مايو/ أيار، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
ووصل عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 2305، في حين توفي 46 شخصا من جراء المرض.

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