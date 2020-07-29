الصين تحتج بشدة على “تدخل” الاتحاد الأوروبي بشؤون هونغ كونغ الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، عن احتجاج بكين على تدخل الاتحاد الأوروبي بشؤون هونغ كونغ الداخلية بعد دخول قانون حماية الأمن القومي حيز التنفيذ.

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي: “هونغ كونغ هي منطقة إدارية تابعة للصين. وقضايا هونغ كونغ مرتبطة حصريًا بالسياسات الداخلية للصين، ولا يحق لأي منظمة أو دولة أجنبية التدخل. تنتهك إجراءات الاتحاد الأوروبي المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الصين تحتج بشدة وقدمت تصورا إلى الاتحاد الأوروبي”.

ودخل قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني، حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.