المرشد الأعلى في إيران يوجه دعوة هي الأولى إلى العاهل السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى التوقف عما أسماه الحرص على إرضاء واشنطن.

وقال خامنئي، في بيان بمناسبة بدء موسم الحج، “إذا كان من يتولى أمور الحج هو بحق خادم الحرمين الشريفين فعليه أن يتحرى رضا الله بدلا من رضا الإدارة الأمريكية”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأكد قائد الثورة الإيرانية موقف “إيران الثابت تجاه الأحداث الراهنة في أمريكا، بإدانة السلوك العنصري الشنيع للحكومة الأمريكية ودعمها للمواطنين المحتجين”، مشيرا إلى أن “موسم الحج كان من بواعث عزة وعظمة وازدهار العالم الإسلامي، منوها إلى الحزن الذي يستولي على قلوب المؤمنين بسبب الظروف الخاصة التي تسود مناسك حج العام الجاري.