كردنة وكورونا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لا يزال الجدل مستمراً في الهلال ..
• مجلس الكاردينال إنتهت فترته منذ الاثنين الماضي ..
• شداد صدم الشارع الهلالي وقال ان الكاردينال سيظل رئيسا للهلال ..
• معقولة يا شداد ..
• دا كلام شنو ..
• (نحن عارفين من زمان اي مجلس مدته انتهت ، تلجأ الجهات المسؤولة لتعيين لجنة تسيير) ..
• شداد دائما مخالف الناس ..
• اذا ما عمل كدا ما يكون شداد ..
• خالف تذكر ..
• (شداد اصلاً كدا من يومه) ..
• (انتو شوفو قال شنو تاني) ..
• قال سبب استمرار الكاردينال في منصبه حتى عقب انتهاء مدته ، للقرارات الصحية منعاً للتجمعات والحد من انتشار (كورونا) ..
• (لا بالله) ..
• (خلاص صدقناك) ..
• (تعيين لجنة تطبيع كمان عايز ليهو تجمع) ..
• اهل الهلال وأبنائه المخلصين عقب الاتفاق على مجلس يقود النادي في المرحلة القادمة ، ويتم ارسال القائمة للاتحاد العام عن طريق الواتساب أو الفيس ، المهم اي وسيلة وخلاص ..
• والاتحاد العام طوالي يصدر قراره بتعيين لجنة تسيير زرقاء ، ترتب الأوضاع داخل البيت الهلالي حتى موعد قيام الانتخابات ..
• (دي كمان عايزه ليها درس عصر) ..
• (يعني يا شداد عايز جماهير الهلال تقتنع بي كلامك دا وتوافق على استمرار الكاردينال في منصبه حتى انتهاء كورونا) ..
• (دي صعبة علينا شديد) ..
• لكن في الجهة التانية حصلت حاجة جميلة جدا ..
• توقيع معظم تنظيمات الهلال على وثيقة التوافق ..
• الوثيقة نجحت في ضم أكثر من رئيس هلالي في كيان واحد ..
• دا عشان الاستعداد للمرحلة القادمة ..
• مرحلة ما بعد كردنه ..
• سامع الكلام دا يا شداد ..
• ناس الهلال جاهزين مويه ونور ..
• انت بس عليك تصدر قرار تعيين لجنة تطبيع ..
• والباقي علينا ..
• لكن معقولة كورونا تعملها فينا وتمدد للكاردينال بدون قرار رسمي ..
• دي ما حصلت قبل كدا ..
((صمت اخير)) ..
• كورونا عملتها فينا ..
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