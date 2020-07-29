كردنة وكورونا ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا يزال الجدل مستمراً في الهلال ..

• مجلس الكاردينال إنتهت فترته منذ الاثنين الماضي ..

• شداد صدم الشارع الهلالي وقال ان الكاردينال سيظل رئيسا للهلال ..

• معقولة يا شداد ..

• دا كلام شنو ..

• (نحن عارفين من زمان اي مجلس مدته انتهت ، تلجأ الجهات المسؤولة لتعيين لجنة تسيير) ..

• شداد دائما مخالف الناس ..

• اذا ما عمل كدا ما يكون شداد ..

• خالف تذكر ..

• (شداد اصلاً كدا من يومه) ..

• (انتو شوفو قال شنو تاني) ..

• قال سبب استمرار الكاردينال في منصبه حتى عقب انتهاء مدته ، للقرارات الصحية منعاً للتجمعات والحد من انتشار (كورونا) ..

• (لا بالله) ..

• (خلاص صدقناك) ..

• (تعيين لجنة تطبيع كمان عايز ليهو تجمع) ..

• اهل الهلال وأبنائه المخلصين عقب الاتفاق على مجلس يقود النادي في المرحلة القادمة ، ويتم ارسال القائمة للاتحاد العام عن طريق الواتساب أو الفيس ، المهم اي وسيلة وخلاص ..

• والاتحاد العام طوالي يصدر قراره بتعيين لجنة تسيير زرقاء ، ترتب الأوضاع داخل البيت الهلالي حتى موعد قيام الانتخابات ..

• (دي كمان عايزه ليها درس عصر) ..

• (يعني يا شداد عايز جماهير الهلال تقتنع بي كلامك دا وتوافق على استمرار الكاردينال في منصبه حتى انتهاء كورونا) ..

• (دي صعبة علينا شديد) ..

• لكن في الجهة التانية حصلت حاجة جميلة جدا ..

• توقيع معظم تنظيمات الهلال على وثيقة التوافق ..

• الوثيقة نجحت في ضم أكثر من رئيس هلالي في كيان واحد ..

• دا عشان الاستعداد للمرحلة القادمة ..

• مرحلة ما بعد كردنه ..

• سامع الكلام دا يا شداد ..

• ناس الهلال جاهزين مويه ونور ..

• انت بس عليك تصدر قرار تعيين لجنة تطبيع ..

• والباقي علينا ..

• لكن معقولة كورونا تعملها فينا وتمدد للكاردينال بدون قرار رسمي ..

• دي ما حصلت قبل كدا ..

((صمت اخير)) ..

• كورونا عملتها فينا ..