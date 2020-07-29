اتحاد الكُتاب والصحفيين !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* شرعتُ بحمد الله وتوفيقه مع عدد من الزملاء الصحفيين والكتاب الصحفيين والمراسلين الصحفيين وبعض اصحاب التخصصات الصحفية الأخرى في الصحف ووكالات الانباء والمواقع الإلكترونية السودانية داخل وخارج السودان بتكوين اتحاد للكتاب والصحفيين السودانيين بغرض الانفتاح على السودان والعالم الخارجي والعمل على تطوير العمل الصحفي والارتقاء به وتقديم خدمة صحافية مهنية راقية ومتكاملة تنأى بالعمل الصحفي عن الصراعات والمصالح الشخصية، وتتسع لجميع الأفكار والآراء بدون تحيز او تعصب لفكر أو رأي او عزل لفكر او رأي متى ما كان الهدف تحقيق المصلحة القومية العليا وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والنماء والتطور والحياة الكريمة، بالإضافة الى إقامة منبر دوري تحت اسم (نادي الخرطوم للصحافة) واستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع لمناقشة القضايا الجوهرية بالتعاون مع كل من يرغب في ذلك من الصحف والاجهزة الاعلامية والمنظمات والمؤسسات والافراد داخل وخارج السودان !

* كما يسعى الاتحاد بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتطوير الاداء الفردي والجماعي والتصدي للمشاكل التي تواجه المهنة الصحفية وحماية حقوق العاملين في هذا النشاط الحيوي الخطير الذى لم تعد تحده حدود البيئة الصحفية المحلية أو الحدود الرسمية للدول او الفضاء المحلي، وانما انفتح على كل العالم والفضاء الخارجي، وصار لزاما أن يساير العمل الصحفي والإعلامي كل هذه التطورات الضخمة ويستخدم الادوات المناسبة التي تيسر له وتمكنه من الوصول الى الجميع بأسرع وأسهل السبل وأكثرها جذبا ومهنية ومصداقية، وسيعمل الاتحاد في أقرب وقت بعد حصر العضوية وتشكيل اللجنة التمهيدية واللجان المساعدة على إنشاء موقعه الخاص على الانترنت وكافة الوسائط الإلكترونية المتاحة بأحدث الواصفات بالإضافة الى إصدار نشرات دورية لمخاطبة الاعضاء والجهات الرسمية والجهات ذات الصلة، الوطنية والاجنبية متى ما استدعت الضرورة، ولقد أسعدني والزميلات والزملاء الذين ابتدروا هذا العمل أن نستقبل مئات الطلبات من كل انحاء المعمورة للانضمام الى الاتحاد بعد دقائق فقط من نشر الاعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسعى للحصول على المزيد خلال المدة المقررة لتقديم طلبات العضوية المحدد لها خمسة أيام، تنتهى في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الخرطوم في اليوم الاول من شهر أغسطس، 2020، والعضوية مفتوحة للجميع بدون حجر على أحد بسبب معتنقه أو فكره او اتجاهه السياسي أو جنسه أو مكان اقامته ..إلخ، الشرط الوحيد هو ألا يكون معاديا لثورة ديسمبر واهدافها وشعاراتها، ويجب بالضرورة أن يكون مؤمنا بالدولة المدنية الديمقراطية ويعمل على تحقيقها وحمايتها.

* ويطيب لي هنا أصالة عن نفسى ونيابة عن زملائي في اللجنة التمهيدية المؤقتة دعوة كل الراغبين للانضمام الى الاتحاد بإرسال أسمائهم ومواقع عملهم الدائمة او المؤقتة وارقام هواتفهم وارقام الواتساب وعناوين الايميلات إلى رقم الواتساب (0016475445545) أو الايميل ([email protected] ) في موعد أقصاه 5 أيام تنتهى في (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الخرطوم، من يوم 1 أغسطس 2020) وذلك بغرض حصر العضوية وإعادة تكوين اللجنة التمهيدية واللجان المساعدة.

* كما يمكن التسجيل لدى الاساتذة (حيدر خير الله، 0915234373)،(نورالدين عثمان، 00249912233778)،(زهير عثمان، 00601111241667)، (سميح جمال أحمد، 00966552318702)، (فاطمة على سعيد 00966124890) (طلحة عبدالله، 00971507066887)، (نجاة الحاج، 0999606066)، و(جهاد الفكي، 00971526181091)، وسنوافيكم إن شاء الله بكل التطورات في حينها عبر الوسائل المتاحة، إن شاء الله.

* مرة أخرى أكرر، ان الغرض من إنشاء الاتحاد هو الرقى بالمهنة وفتح المجال أمام الصحفيين والكتاب الصحفيين والمراسلين الصحافيين والعاملين بوكالات الانباء المحلية والاجنبية داخل وخارج السودان وكل من له صلة بمهنة الصحافة والكتابة الصحفية في كل الوسائط من المحترفين والهواة الذين لم يجدوا الفرصة للانضمام الى التنظيمات القائمة، للانضمام الى هذا التنظيم وروافده الاخرى كنادى الخرطوم للصحافة والمساهمة في نشر الوعى وتطوير المهنة وارساء قواعد المجتمع الديمقراطي الذى نتوق إليه، ويسعدنا جدا ان نمد أيادينا بيضاء لكل من يريد التعاون معنا من الأفراد والتنظيمات والاجهزة الشعبية والرسمية في مجال العمل الصحفي والإعلامي وكافة المجالات الاخرى، بدون قيد أو شرط الا المصلحة العليا للوطن ورفعة وكرامة مواطنيه.