الحجز على كميات من السيخ غير المطابق للمواصفات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تمكنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من الحجز على كميات من حديد التسليح الغير مطابق للمواصفات تقدر ب 40 طن. وقال مدير قطاع المواصفات بولاية نهر النيل الدكتور أحمد سيد أحمد عمر لوكالة السودان للأنباء إلى أن عملية الضبط تمت بواسطة فريق فني مختص في إطار زيارات التفتيش ومراجعة حديد التسليح بكل مراكز البيع الكبرى بالولاية. وأضاف بأن بعض الجهات درجت على بيع الحديد غير المطابق للولايات، مؤكداً أن الكميات التي تم حجزها سيتم إتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية حيالها، ونوه إلى أنها تعد المرة الثانية التي يتم فيها الحجز على هذا النوع غير المطابق من حديد التسليح، وشدد على أن هيئته مستمرة في برنامج التفتيش الصناعي والخدمي للتأكد من مطابقة مواد البناء المختلفة.

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