سيول غزيرة تجتاح مدينة ابو حمد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتاحت السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة أبو حمد (500) كلم شمال الخرطوم مخلفة خسائر كبيرة في والمنازل والممتلكات. ووصف مراسل وكالة السودان للأنباء الوضع بالصعب، وقال أن السيول فاجأت المواطنين حوالي الساعة الثالثة صباحاً فيما بدأت الأمطار تهطل على المدينة في الساعة الرابعة صباحاً، مشيراً إلى أن تدفق السيول استمر إلى ما بعد الثامنة صباحاً.

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