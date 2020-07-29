حميدتي …..تهديد بالتصفية …

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كلمة قالها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريف أول محمد حمدان دقلو ان الحكومة الإنتقالية تضع نصب عينيها هدفاً رئيساً هو حماية البلاد من التصدي والأنهيار، لقطع الطريق أمام المتربصيين بالوطن. وأكد حميدتي أن دمار السودان سيكون من داخل الخرطوم لان الثورة لم تغير شئياً، ومن أجل التصدي للمتربصيين بالوطن لن نألوا جهداً في مواجهة التحديات لان “الناس الذين مصوا دم البلد دي في العهد السابق هم نفسهم بس أتلونوا مع الثورة دي” داعياً الحادبين من أبناء السودان العمل سويا للانقاذ البلاد من الأنهيار التشرذم .

ولم يكتف حميدتي بأن اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية واجهت سيلاً من المعاكسات لم تمكنها من لعب دورها المنوط بها وأنما كشف عن تلقيه هو نفسه تهديدات بالتصفية من جهات لم يسمها، ترك الأمر لله بقوله “قل لن يصيبنا الإّ ما كتب الله لنا” وأضاف هناك مجموعة تسعى لتدمير البلاد، بقوله “البلد دي لو اتفرتقت ما بتتلم تاني”.

يرى الخبراء في علم الاجتماع النفسي ما صرح به حميدتي عن تلقيه تهديدات بالتصفية من جهات لم يسمها سيزيده قوة علي قوته للمضي قدماً في تحقيق الغايات العليا للشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وتكشف التهديدات ان النجاح الذي حققه حميدتي في ملف السلام في جوبا لا يسعد تجار الحرب . ويشير الخبراء في فض النزاعات وتحليل الأزمات ان حمدان دقلو منذ ان تولي ملف السلام بين حركات الكفاح المسلح والحكومة الإنتقالية قد فدى نفسه لخدمة الشعب، وان القائد الملهم لا يلتفت إلى تهديدات أسدُ عليّ وفي الحروب نعامة رمضاء تجفل من صفير الصافرُ ، لان من سخرية القدر أن تلك الجهات شبية بمن يهدد السمكة بالغرق في البحر وحامل المسك من رائحة العطر ، والظمآن من يرى السراب ماء والحيران الذي يبحث عن الأبرة في كثبان من الرمال المتحركة. ويذكر الخبراء الجهات التي تهدد ان القائد حمدان انحاز لخيار الشعب ورفض تعلميات المخلوع عمر البشير من أجل الشعب السوداني وفي سبيل ذلك لا يخشى الموت لانه ارجع الأمر كله لله حينما قال ” لن يصيبنا الإً ما كتب الله لنا” لان القائد الملهم وصانع السلام يحمل غصن الزيتون لكل بيت في البوادي والقرى والمدائن فمن لم يزوق مرارة الحرب لا يعرف معنى السلام ، وقد كشف في وقت سابق بانه يريد العمل مع شركاء الفترة الأنتقالية لمعالجة الأزمة الإقتصادية بمقولته “جئنا نفير فلا تدسوا منا المحافير”. ونبه الخبراء إلى ان القائد حمدان قال ان الحكومة الإنتقالية تضع نصب عينيها هدفاً رئيساً وهو حماية البلاد من التصدي والأنهيار منوها ان اللجنة الإقتصادية منذ تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية انبثقت عنها (8)لجان فرعية واجهت سيلاً من المعاكسات لم تمكنها من لعب دورها المنوط بها أخرها عن توفير العيش الكريم للمواطن السوداني وتحويل سعر الصرف حسب الخطط التي وضعتها اللجنة سعر الدولار من (150) جنيه إلى (65) جنيه.