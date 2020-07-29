عفاف حسن أمين في العيد.. (جمال ما عادي)

تبث قناة النيل الأزرق ضمن برمجتها للعيد سهرة خاصة بعنوان (جمال ما عادي)، تستضيف فيها الإعلامية عفاف حسن أمين، الكاتبة الصحفية الشاعرة مشاعر عثمان، والكاتبة سهير عبد الرحيم، وإحدى خبيرات التجميل.

وتتناول السهرة مكامن الجمال في المظهر والمضمون وفي الكلمة الناقدة والشعرية والمسموعة، بالإضافة إلى تجارب الضيفات المهنية.

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وتشارك في السهرة بحسب صحيفة آخر لحظة، الفنانة حرم النور لتقديم باقة من أغنياتها الشهيرة.

السهرة من إعداد فاطمة أنس وإخراج دفع الله حامد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)